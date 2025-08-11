Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin ağustos ayı birinci birleşimi gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı birleşimde, soru önergelerinin ardından gündem maddelerini okudu.

Oturumda, mülkiyeti ABB'ye ait Çankaya ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların 10 yıl süreyle bedelsiz olarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne, Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'ndeki Çocuk Sanat Müzesi binası ile Yükseltepe Mahallesi'ndeki Emekliler Lokali binasının 20 yıl süreyle bedelsiz olarak Keçiören Belediyesi'ne, Alacaatlı Mahallesi 3402. Cadde'deki genel otopark alanının 10 yıl süreyle EGO Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesine ilişkin başkanlık yazıları oy birliğiyle kabul edildi.

Birleşimde ayrıca, halk otobüslerinden alınacak altyapı ve diğer işletmecilik hizmetleri ücretinin belirlenmesi ile özel halk otobüsleri ile uygunluk belgesi almış araçların çalıştırılmasına ilişkin başkanlık yazıları da oy birliğiyle karara bağlandı.