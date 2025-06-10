Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda gündem maddeleri görüşüldü ve çeşitli yönetmelik değişiklikleri onaylandı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, haziran ayının birinci birleşimini gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in anıldığı toplantıda, gündem maddeleri okundu.

Oturumda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Görev, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik'ten "Elektrik İşleri Şefliği"nin çıkarılmasına ve ABB'nin memur kadro iptal ihdas teklifine ilişkin başkanlık yazıları oy birliğiyle, BUGSAŞ ve Metropol İmar'ın sermaye artırımına ve ANFA Altınpark İşletmeleri'nin yurt içi tüm kamu ve özel sermayeli bankalardan kredi kullanımının güncellenmesine ilişkin başkanlık yazıları ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem dışı konuşmaların ardından Meclis Birinci Başkanvekili Işık, yarın toplanmak üzere oturumu kapattı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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