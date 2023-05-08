Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ayın ikinci toplantısını yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin mayıs ayı ikinci toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığındaki toplantıda gündem maddeleri oylamaya sunuldu.

Bu kapsamda, Ankara'nın belirli noktalarında bulunan direklere reklam amaçlı asılan kırlangıç bayraklarının kimlere, ne şekilde tahsis edildiği, ihaleyle veya kişiye kiralanmış ise Büyükşehir Belediyesinin bu konuda elde ettiği gelirlerin bilgilerinin meclise sunulması talep edildi.

Ayrıca şehrin merkez ve ilçelerinde tamiri yapılan ya da yeni açılan yolların asfalt ve kaldırımlarına ilişkin ihalelerin kimlere, hangi usulle verildiğine yönelik de meclise bilgi verilmesi istendi.

Her iki önergeye de süresi içinde cevap verilmesine ilişkin teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Birinci Başkanvekili Ünal, yarın toplanmak üzere oturumu kapattı.