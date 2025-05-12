PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık

PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki fırsat penceresini Ukrayna ve Rusya heba etmemeli

İstanbul zirvesine ilişkin çarpıcı çıkış! Erdoğan'dan iki lidere uyarı
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

DEM Partililerle şakalaşan Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 2024 Bütçesi Üzerine Toplandı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 2024 Bütçesi Üzerine Toplandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 2024 mali yılı bütçe kesin hesabı ve çeşitli gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, Akçakoca Belediyesi ile kardeş şehir protokolü düzenlenmesi ve Kore Cumhuriyeti'ne yurt dışı görevi gibi konular oy birliğiyle kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, mayıs ayının birinci birleşimini gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.

Belediyenin 2024 mali yılı bütçe kesin hesabına ilişkin başkanlık yazısının Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildiği birleşimde, 2025 yılı ücret tarifesine gelir kalemi eklenmesine, ABB ile Akçakoca Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü düzenlenmesine, Kore Cumhuriyeti'ne 18-24 Mayıs arasında yapılacak yurt dışı görevine, Kahramankazan ve Şereflikoçhisar belediyeleri ile ortak hizmet projesi düzenlenmesine ilişkin başkanlık yazıları oy birliğiyle kabul edildi.

Işık, yarın toplanmak üzere oturumu kapattı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK hayalleri bir kez daha yıkarsa devlet mekanizması tepkiler verebilir

Yapıcıoğlu'nun PKK'ya uyarısı önemli: Hayaller yine yıkılırsa...
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.