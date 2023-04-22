Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan 23 Nisan mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavaş, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış tarihi olan 23 Nisan'ın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğini belirterek, bu günün 103'üncü yılını idrak etmekten gurur duyduğunu bildirdi.

TBMM'nin Ankara'da açıldığını hatırlatan Yavaş, Ankara'nın, kurtuluş mücadelesinde inancın ve vatan sevdasının tüm Anadolu'ya yayıldığı kent olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu kent, hürriyet meşalesinin sonsuza kadar yanacağı kenttir. Göreve geldiğimizden beri pandemi, sel, deprem gibi felaketlerden geçtik. Sadece Ankara'mızda değil tüm Türkiye'de de gücümüzün yettiği her yere ulaşmaya ve vatandaşlarımızın yanında olmaya büyük özen gösterdik. 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' bilinciyle Ankara'yı yönettik. Yaptığımız çalışmalarda, hedeflediğimiz projelerde çocuklarımızın ve gençlerimizin görüş ve önerilerini önemsedik. Bugün de elimizde bayrak, dilimizde marşla kentimizin dört bir yanında bugünü coşkuyla kutluyoruz. Sevgili evlatlarım, gücünü geçmişinden alan bir millet olarak sağlam adımlarla adalet ve liyakat bilinciyle karanlıklara meydan okumayı amaç edinen bir neslin mimarı sizler olacaksınız. Biz de katılımcı ve sosyal belediyecilik anlayışımızla her birinizin yanında olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclis'imizin kahraman üyelerini ve aziz şehitlerimizi, rahmet ve şükranla anıyorum."