Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Ramazan Bayramı mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavaş, mesajında, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirilmesi için öncesinde Ankara'nın önemli yerlerini, merkez ve ilçelerinde bulunan mezarlıkların tamamını temizleyerek ziyaretlere hazır hale getirdiklerini ifade etti.

Mansur Yavaş, "Başkent 153, ASKİ, Ankara İtfaiyesi ve Ankara Zabıtası bayramda da 7/24 esasına göre mesailerini sürdürmeye devam ederken, EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçları da bayram süresince ücretsiz hizmet verecektir." açıklamasını yaptı.

Bayram tatili nedeniyle yola çıkacak Ankaralıların trafik kurallarına uyması ricasında bulunan Yavaş, "Bu duygularla büyüklerimizin ellerinden, geleceğimizin teminatı gençlerimizin gözlerinden öpüyorum. Ramazanda edindiğimiz güzellikleri bayram sonrasına da taşıyarak dayanışma ve hoşgörü ikliminin ülkemizde hüküm sürmesini yürekten diliyor, Ankaralı hemşehrilerime ve aziz milletimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum." mesajını paylaştı.