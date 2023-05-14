Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş oyunu kullandı Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Yavaş, eşi Nursen Yavaş, kayınvalidesi, kızları, damadı ve torunuyla oyunu kullanacağı Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi.

4089 numaralı sandıkta oy kullanan Yavaş oy zarfını, torunu Kemal Mansur ile oy sandığına attı.

Yavaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamaya, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak başladı.

Ülke için güzel sonuçlar çıkmasını dileyen Yavaş, "Takdir milletimizin. Vatanımıza, milletimizde hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yavaş, seçimlere katılımın oldukça yüksek olduğuna işaret ederek, "Değişim ihtiyacı belli, inşallah çok güzel olacak." diye konuştu.