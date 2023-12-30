Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Yeni Yıl Mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "2024 yılının sağlık, mutluluk, sevgi ve başarı getirmesini temenni ediyor, tüm hemşerilerimin yeni yılını kutluyorum." ifadesini kullandı.

Yavaş, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, Ankaralı esnafın, çiftçinin, öğrencinin sosyal yardım alan ailelerin ve emeklilerin dertleriyle dertlenip, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla çözümler üretmeye gayret ettiklerini belirtti.

Bir yılı daha karşılamanın heyecanı ve umudu içerisinde olduklarını vurgulayan Yavaş, mesajında şunları kaydetti:

"2024 yılının sağlık, mutluluk, sevgi ve başarı getirmesini temenni ediyor, tüm hemşerilerimin yeni yılını kutluyorum. Doğuştan bağlı olduğumuz Ankara ve gönül bağımız olan Ankara halkı için yeni yılda da aynı azimle çalışarak daha yaşanabilir bir kenti hep birlikte inşa edeceğiz.

2024 yılında da '6 milyon tek yürek' olup şeffaf ve adil yönetim anlayışımızla Ankara'mızı birlikte yönetmeye ve hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Altyapı, ulaşım, yeni yeşil alanlar, kırsal kalkınma hamleleri, teknoloji merkezleri, kültür ve sanat alanları başta olmak üzere kentimizi geleceğe birlikte taşıyacağız. Ankara'mızı daha aydınlık yarınlara el birliğiyle taşıyacağımıza olan inancımızı yinelerken sağlık, huzur ve refah dolu bir yıl geçirmenizi temenni ediyor, yeni yılın tüm insanlığa barış, sevgi ve başarı getirmesini diliyorum."