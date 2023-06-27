Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Kurban Bayramı kutlaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tüm Ankaralıların Kurban Bayramı'nı kutladı. Yavaş, bayram dolayısıyla yayımladığı mesajında, kentte huzurlu ve güvenli bayram geçirilmesi için tüm çalışmaların yapıldığını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, birlik ve beraberlik şuurunun hoşgörüyle pekiştiği nice bayramlarda birlikte olma umuduyla tüm Ankaralıların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Yavaş, bayram dolayısıyla yayımladığı mesajında, milleti manevi iklimiyle saran ve ortak ruhla kaynaştıran bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin mutluluğu içerisinde olunduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediyesinin, kentte huzurlu ve güvenli bayram geçirilmesi için tüm çalışmaları yaptığını belirten Yavaş, hayvansal atıklar nedeniyle oluşabilecek tüm haşerelere karşı kurban satış ve kesim alanlarında bayram öncesinde ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulandığını bildirdi.

Mezarlıklar başta olmak üzere kentin dört bir yanında kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirildiğini kaydeden Yavaş, zabıtanın hijyen denetimlerini sıklaştırdığını vurguladı.

EGO otobüsleri, metro, Ankaray ve teleferik hizmetlerinin ücretsiz sürdürüleceğini, mezarlık ziyaretleri için ring seferleri düzenleneceğini, ilgili birimlerin 24 saat esasına göre çalışmalarına devam edeceğini ifade eden Yavaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sevgi, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının tazelendiği bayram vesilesiyle büyüklerimizin ellerinden, yarınlarımızın umudu gençlerimizin gözlerinden öpüyor, birlik ve beraberlik şuurunun hoşgörüyle pekiştiği nice bayramlarda birlikte olmak umuduyla tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum."