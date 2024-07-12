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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kırgızistan'da işbirliği görüşmeleri yaptı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kırgızistan'da Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev ile işbirliğinin yoğunlaştırılmasını görüştü. İkili işbirliği projeleri ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kırgızistan'da Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev ile işbirliğinin yoğunlaştırılmasını görüştü.

Bişkek Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Yavaş'ın Bişkek'te temaslarda bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, tarafların ikili işbirliğinin yoğunlaştırılmasını ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin deneyimini Bişkek Belediyesi personeline aktarma projelerini değerlendirdiği kaydedildi.

Cunuşaliyev'in ortak projelerin artırılmasını istediğini, Yavaş'ın da ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi amaçladığını söylediği belirtildi.

?Yavaş, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Birinci Bakan Yardımcısı ile bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Bişkek'teki temasları çerçevesinde Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Birinci Bakan Yardımcısı Seyitov Çoro ile bir araya geldi.

Bakanlığın basın merkezinden edinilen bilgiye göre, görüşmede siyasi etkileşim, ticari ve ekonomik ilişkiler ve ortak projelerin uygulanması da dahil olmak üzere ikili işbirliği ele alındı.

Tarafların, Kırgız-Türk ilişkilerinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve işbirliğinin daha da güçlendirilmesi yönündeki umutlarını dile getirdiği belirtildi.

?Yavaş, Bişkek Atatürk Parkı'nı ziyaret etti

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ın da eşlik ettiği Yavaş ile Cunuşaliyev, Bişkek'teki Atatürk Parkını ziyaret ederek Atatürk Anıtı'na çiçek bıraktı.

Yavaş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından kurulan, günlük 20 bin ekmek üretim kapasiteli Bişkek Ekmek Fabrikası'nda da incelemelerde bulundu.

Ayrıca, Belediye Başkanları ve iki ülkenin iş insanların katılımıyla "Bişkek-Ankara-2024" iş forumu gerçekleşti.

Kaynak: AA / Güncel

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