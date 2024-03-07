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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Dijital Hayvanat Bahçesi'ni büyükelçilere tanıttı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki eski hayvanat bahçesinin yerine kurulan Dijital Hayvanat Bahçesi'ni başkentte görev yapan büyükelçilere tanıttı. Yavaş, alanda en ileri teknolojiyi kullandıklarını ve 150'nin üzerinde hayvan türüne yer verdiklerini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki eski hayvanat bahçesinin yerine kurulan Dijital Hayvanat Bahçesi'ni başkentte görev yapan büyükelçilere tanıttı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Yavaş'ın düzenlediği Dijital Hayvanat Bahçesi organizasyonuna, Sri Lanka, Lüksemburg, Yeni Zelanda, Macaristan'ın da aralarında bulunduğu 27 ülkenin büyükelçileri katıldı.

Büyükelçilere hayvanat bahçesi hakkında bilgi veren Yavaş, alanda en ileri teknolojiyi kullandıklarını belirtti.

Yavaş, alanda nesli tükenen ve hayvanat bahçesinde yaşatılamayan büyük beyaz köpekbalığı, balina gibi türler de dahil olmak üzere 150'nin üzerinde hayvan türüne yer verildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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