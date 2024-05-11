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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Beypazarı'nda STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı ilçesinde sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Yavaş, Ankara'da yapılan çalışmaları anlattı ve teşekkür etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı ilçesinde sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Yavaş, Ankara'da ellerini çok güçlendirdiklerini söyledi.

Yavaş, "Daha öncesi 40 belediye meclis üyemiz vardı. Şimdi 16 belediyeyi aldık ve çok güzel işler yapacağız. Tüm köylerimizin grup yollarını sıcak asfaltla kaplayacağız. Buna başladık bile. Kırsal hizmetler desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. 30 bin Başkent Kart'a süt desteğimiz olacak. Başkent Kart'la 30 bin çocuğa süt desteği sağlayacağız ve çocukların dengeli beslenmesine destekçi olacağız. Dağıttığımız Başkent Kart'tan 80 bin esnaf yararlandı." diye konuştu.

Ankara'da susuz köy ve mahalle bırakmayacaklarını belirten Yavaş, şunları kaydetti:

" Ankara'mıza yakışan mahalleler ortaya çıkarmanın çabasındayız. Burada buluşmamızın ana amacı sizlere teşekkür etmek ve bir araya gelerek hasbıhal etmekti. Bizden önce, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanım bir toplantı düzenledi. Sizleri dinlediler ve taleplerinizi aldılar. 'Hiçbir işimiz yapılmadı' diye hayıflanmayın, tüm taleplerinizi yerine getireceğiz. Ankara Büyükşehir Belediyeciliği, Beypazarı ilçesinde birçok işte rol model oluşturmuştu. Şimdi ise Ankara Büyükşehir Belediyesi, tüm Türkiye'de yaptığımız çalışmalarla rol model olmayı sürdürüyor ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin rol model oluşu dalga dalga Türkiye'ye yayılıyor."

Toplantıya, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör ve Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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