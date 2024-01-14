Üye Girişi
Haberler

Ankara Bilkent'teki Alışveriş Merkezinde Restoran Yangını

Güncelleme:
Abone Ol

Ankara Bilkent'teki bir alışveriş merkezinde bulunan restoranın bacasında çıkan yangın, bitişikteki başka bir restoran ile kırtasiye dükkanını da etkiledi. Yangın sonucunda restoran ve iki dükkanda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları başladı.

Ankara Bilkent'te bir alışveriş merkezindeki restoranın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

Restoranın bacasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, bitişikte bulunan bir başka restoran ile kırtasiye dükkanını da etkiledi.

Yangının ardından olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle, restoranda bulunan personel ile alışveriş merkezinde bulunanlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıktığı restoranda maddi hasara yol açan yangın, bitişikteki iki dükkanda da hasara neden oldu.

Restoran Müdürü Oğuzhan Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, restoranda sabah hazırlık yapılırken bir anda yangının çıktığını fark ettiklerini, o sırada çalışanlardan kimsenin olay yerinde olmadığını söyledi.

Çalışanların, ilk anda yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiğini belirten Türkmen, "AVM'den de 5-6 yangın söndürme tüpü aldılar, ama hepsi boştu. Davlumbazdan çıkan yangın devamını getirdi. Maddi hasar var ama Allah'tan çalışanlara ya da komşulara bir şey olmadı. Kırtasiye dükkanına da sıçradı orada hasar var. Yan taraftaki bir restorana da ufak sıçradı. En büyük hasar bizde ve kırtasiyede." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Ankara Olay İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çağdaş Bodrum - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Manisa FK - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manisa FK - Kocaelispor maçı nereden izlenir? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı nereden izlenir? 2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında? Aras Kargo Pazar günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? 2024 Aras Kargo Pazar günü açık mı? Karne tatili ne zaman? İlk dönem karne tatili hangi tarihte, kaç gün yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Barış Karadeniz öldü mü? Barış Karadeniz kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 14 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! BİM AKTÜEL 14 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 14 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Ocak 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title