Ankara Beypazarı'ndaki Hıdırlık Tepesi Lavanta Bahçesi İle İlgi Görüyor
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan Hıdırlık Tepesi, lavanta bahçesi ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Millet bahçesinin de bulunduğu bölgede keyifli vakit geçiren vatandaşlar, lavanta kokuları arasında çay içerek manzaranın tadını çıkarıyor.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde lavantaların açtığı Hıdırlık Tepesi ilgi görüyor.
Millet bahçesinin de bulunduğu bölgeye gelen vatandaşlar, keyifli vakit geçiriyor.
Ziyaretçilerden Yaşar Yılmaz, lavanta kokuları arasında mesire alanında çay içtiklerini söyledi.
Herkese bu güzel manzarayı görmelerini tavsiye eden Yılmaz, "Gördüğümüz manzara karşısında adeta büyülendik. Çünkü tam karşımızda Beypazarı'nın eski mahalleleri bulunuyor. Bir yandan çayınızı yudumlarken, bir yandan da Beypazarı'nı izliyorsunuz. Bu muhteşem manzarayı lavanta kokuları içinde izliyorsunuz." dedi.