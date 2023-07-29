Ankara Beypazarı'nda Elektrik Kesintisi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 30-31 Temmuz tarihlerinde bazı bölgelere elektrik verilemeyecek. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, şebeke bakımı ve yatırım çalışmaları nedeniyle kesintiler yaşanacak.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 30- 31 Temmuz'da bazı yerlere elektrik verilemeyecek.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den (Başkent EDAŞ) yapılan açıklamaya göre, şebeke bakımı ve yatırım çalışmaları gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda 30 Temmuz'da 13.00-16.00 saatlerinde Ayvaşık Mahallesi, Oğuzkent bölgesi, Marangozlar Sanayi Sitesi, Saray Bosna Caddesi, 31 Temmuz 10.00-16.00 saatlerinde Hacıkara Mahallesi Vali Doğan Ünlüsoy Caddesi, Çamlıbağ, Çamlık 3. ve 4. sokaklar ile Karapınar Kırbaşı yolu üzerinde, 13.30-14.30 saatlerinrde Hacıkara Mahallesi Malazgirt Rıfkı Erken Sokak, Şair Fuzuli ve Şükrü Torun sokaklar ile Kurtuluş Mahallesi çevresi ile Alparslan Türkeş Bulvarı'nda elektrik kesintisi uygulanacak.???????