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Ankara Beypazarı'nda Elektrik Kesintisi

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 30-31 Temmuz tarihlerinde bazı bölgelere elektrik verilemeyecek. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, şebeke bakımı ve yatırım çalışmaları nedeniyle kesintiler yaşanacak.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 30- 31 Temmuz'da bazı yerlere elektrik verilemeyecek.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den (Başkent EDAŞ) yapılan açıklamaya göre, şebeke bakımı ve yatırım çalışmaları gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda 30 Temmuz'da 13.00-16.00 saatlerinde Ayvaşık Mahallesi, Oğuzkent bölgesi, Marangozlar Sanayi Sitesi, Saray Bosna Caddesi, 31 Temmuz 10.00-16.00 saatlerinde Hacıkara Mahallesi Vali Doğan Ünlüsoy Caddesi, Çamlıbağ, Çamlık 3. ve 4. sokaklar ile Karapınar Kırbaşı yolu üzerinde, 13.30-14.30 saatlerinrde Hacıkara Mahallesi Malazgirt Rıfkı Erken Sokak, Şair Fuzuli ve Şükrü Torun sokaklar ile Kurtuluş Mahallesi çevresi ile Alparslan Türkeş Bulvarı'nda elektrik kesintisi uygulanacak.???????

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Başkent Elektrik Dağıtım Beypazarı Ankara Güncel Haberler

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