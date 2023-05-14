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Ankara Barosu Binasına "Cumhuriyet'in Tarafıyız" Yazılı Pankart Asıldı

Güncel Haberler

Ankara Barosu, Yüksek Seçim Kurulu yakınlarındaki binasına “Cumhuriyet’in Tarafıyız” yazılı pankartı astı.

Ankara Barosu, Yüksek Seçim Kurulu yakınlarındaki binasına " Cumhuriyet'in Tarafıyız" yazılı pankartı astı.

Ankara Barosu, oy sayım işlemleri devam ederken Yüksek Seçim Kurulu binasının yakınlarındaki merkez binasına " Cumhuriyet'in Tarafıyız" yazılı pankart astı. Baroya asılan pankartta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün dünya bilsin ki, benim için bir taraflılık vardır; Cumhuriyet taraflılığı" sözleri yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Güncel Haberler

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