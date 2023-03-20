Ankara Barosu Başkanı Köroğlu, kamu avukatları için idari mali iyileştirme istedi

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, kamuda görevli avukatların mali ve idari haklarında iyileştirme yapılması gerektiğini söyledi.

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, kamuda görevli avukatların mali ve idari haklarında iyileştirme yapılması gerektiğini söyledi.

Ankara Adliyesi önünde, kamu avukatlarının hak ve taleplerine ilişkin basın açıklaması yapan Köroğlu, kamu avukatlarının, devlet kurum ve kuruluşları her türlü hukuki işlemlerinde temsil eden, bu hizmetleri bizzat yerine getiren kamu görevlisi olduklarını belirtti.

Bu nedenle kamu avukatlarının devleti temsil yetkisine yaraşır idari ve mali statüye kavuşturulmasını beklediklerini kaydeden Köroğlu, şöyle devam etti:

"Kamu avukatlığının itibarı yükseltilmeli, fiziki çalışma koşulları ve gerekli ekipman temini bakımından zorunlu kıstaslar getirilmeli, üstlenilebilecek dosya sayısı sınırlandırılmalı, primleri devlet tarafından karşılanan mesleki sorumluluk sigortası güvencesinden faydalandırılmalıdır. Kamu avukatlığı, hakimlik, savcılık, uzmanlık için bir sıçrama tahtası değil, ulaşılmak istenen bir hedef olmalıdır. Kamu avukatları hak ettiği itibara bir an önce kavuşturulmalıdır."

Ankara Barosu Başkanı Köroğlu, kamu avukatlığının yaşadığı sorunların küçük iyileştirmelerle giderilemeyecek düzeye geldiğini savunarak, kamu avukatlığı kurumunun, başlı başına ele alınması gerektiğini, bunun için de mesleğe özel bir kanun yapılmasını beklediklerini kaydetti.