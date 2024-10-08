ANKARA Bakanlar Bayraktar ve Kacır 'Enerji Sektöründe Siber Savunma Simülasyonu' programında konuştu
Ankara.
ANKARA Bakanlar Bayraktar ve Kacır 'Enerji Sektöründe Siber Savunma Simülasyonu' programında konuştu
ANKARA Bakanlar Bayraktar ve Kacır 'Enerji Sektöründe Siber Savunma Simülasyonu' programında konuştu
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