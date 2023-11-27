ANKARA Bakan YerlikayaBTÖ mensuplarına 6 ilde "Kahramanlar-30 operasyonu"
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bölücü terör örgütü mensuplarının silah yığınaklarının imha edilmesine yönelik gerçeleştirilen 'Kahramanlar-30' operasyonlarında, 6 ilde 63 mağara, sığınak ve depo, imha edildi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bölücü terör örgütü mensuplarının silah yığınaklarının imha edilmesine yönelik gerçeleştirilen 'Kahramanlar-30' operasyonlarında, 6 ilde 63 mağara, sığınak ve depo, imha edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel