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ANKARA Bakan YerlikayaBTÖ mensuplarına 6 ilde "Kahramanlar-30 operasyonu"

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bölücü terör örgütü mensuplarının silah yığınaklarının imha edilmesine yönelik gerçeleştirilen 'Kahramanlar-30' operasyonlarında, 6 ilde 63 mağara, sığınak ve depo, imha edildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bölücü terör örgütü mensuplarının silah yığınaklarının imha edilmesine yönelik gerçeleştirilen 'Kahramanlar-30' operasyonlarında, 6 ilde 63 mağara, sığınak ve depo, imha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Güvenlik Terör Operasyon Güncel Haberler

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