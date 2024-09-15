Bakan Yerlikaya: 2,6 Milyon Araç Denetlendi
ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada 2 milyon 667 bin 955 aracın denetlendiğini açıkladı. Bu denetimler sonucunda toplam 475 bin 427 araca ve sürücüye çeşitli işlemler yapıldı. Bu çabalar, trafik güvenliğini artırmak ve kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek amacıyla gerçekleştiriliyor.
ANKARA Bakan Yerlikaya: Son bir haftada 2 Milyon 667 bin 955 araç denetlendi, Toplam 475 bin 427 araca ve sürücüye işlem yapıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel