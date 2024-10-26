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Bakan Yerlikaya, Şırnaklı Şehit ve Gazi Aileleriyle Buluştu

Bakan Yerlikaya, Şırnaklı Şehit ve Gazi Aileleriyle Buluştu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları' projesi çerçevesinde Şırnaklı şehit ve gazi aileleri ile buluştu. Projede Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ailelerin tarihi ve kültürel değerlerle tanıştırıldığı ifade edildi. Şu ana kadar 1500 şehit ve gazi ailesinin misafir edildiği projede, Bakan Yerlikaya, şehit ve gazi yakınlarının önemine vurgu yaptı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 'Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları' projesi kapsamında Şırnaklı şehit ve gazi aileleri ile bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın başlattığı 'Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları' projesi kapsamında Şırnaklı şehit ve gazi ailelerini Bakanlığımızda ağırladık. Şehit ve gazi yakınlarını bir araya getiren bu projede kadınlar ve genç kızlarımız ülkemizin farklı bölgelerindeki tarihi ve kültürel öneme sahip değerleriyle buluşturuluyor. İçişleri Bakanlığımızın himayelerinde ve valiliklerimizin iş birliğinde; Batman'dan Çanakkale'ye, Hakkari'den Nevşehir'e, Bitlis'ten Trabzon'a, Siirt'ten Bursa'ya, Diyarbakır'dan Van'a ve Şırnak'tan Ankara'ya gerçekleştirilen bu anlamlı projede şu ana kadar 1500 şehit ve gazi ailesini misafir ettik. Şehit ve gazi ailelerinin her zaman başımızın üstünde yeri vardır. Vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali olsun. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Güvenlik Politika Misafir Kültür Güncel Şırnak

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