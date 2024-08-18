Bakan Yerlikaya: Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon sonucunda teröristlerin üzerinde silah ve mühimmat ele geçirildi.
Bakan Yerlikaya: Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi