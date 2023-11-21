36 Operasyonu; 13 şüpheli yakalandıİÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen Narkogüç- 36 Operasyonu'nda uyuşturucu imalat ve ticareti yapan 13 şüphelinin yakalandığını, 2 ton 350 kilogram uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

36 Operasyonu; 13 şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde düzenlenen Narkogüç- 36 Operasyonu'nda uyuşturucu imalat ve ticareti yapan 13 şüphelinin yakalandığını, 2 ton 350 kilogram uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, narkotik suçlarla mücadele kapsamında 7 ilde Narkogüç- 36 Operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Buna göre; İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana, Hakkari, Bitlis ve Bingöl'de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen baskınlarda, uyuşturucu imalatı yapan ve satan 13 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 2 ton 350 kilogram uyuşturucu madde ve 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonu yürüten polis ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.