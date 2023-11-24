Ruhsatsız silah taşıyanlara operasyon: 1129 gözaltı

Ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına 'Mercek-6' operasyonu: 1129 gözaltıİÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına yönelik 68 ilde gerçekleştirilen 'Mercek-6' operasyonlarında 1129 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına 'Mercek-6' operasyonu: 1129 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına yönelik 68 ilde gerçekleştirilen 'Mercek-6' operasyonlarında 1129 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 68 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına yönelik 'Mercek-6' kod adlı operasyonlar yapıldığını belirtti. Buna göre; il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda; ruhsatsız 754 tabaca, 20 uzun namlulu tüfek, 49 kurusıkı tabanca, 128 av tüfeği ele geçirildi. 1129 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ve polisi tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimiz müsterih olsun; ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek" dedi.