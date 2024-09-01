Mardin Nusaybin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Jandarma tarafından gerçekleştirilen 'GÜRZ-11' operasyonunda, Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) mensup 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kimlikleri ve katıldıkları eylemler ise tespit edilmeye çalışılıyor.
Bakan Yerlikaya: Mardin ili Nusaybin ilçesi kırsalında Jandarma tarafından Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen 'GÜRZ-11' operasyonunda; 2 terörist etkisiz hale getirildi. 2 teröristin kimlik ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları devam ediyor.