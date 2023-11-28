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ÇEMBER-7 Operasyonlarında1034 firari yakalandı

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Bakan Yerlikaya: 81 İlde eş zamanlı olarak 24 bin 483 personelle 4 bin 158 ikamet ve 4 bin 348 noktada yapılan uygulamalarda 'Aranan Şahıslara' yönelik gerçekleştirilen 'ÇEMBER-7 Operasyonlarında' arama kaydı bulunan 1034 firari yakalandı.

Bakan Yerlikaya: 81 İlde eş zamanlı olarak 24 bin 483 personelle 4 bin 158 ikamet ve 4 bin 348 noktada yapılan uygulamalarda 'Aranan Şahıslara' yönelik gerçekleştirilen 'ÇEMBER-7 Operasyonlarında' arama kaydı bulunan 1034 firari yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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