ANKARA Bakan Yerlikaya, Bilkent Şehir Hastanesi'nde yaralıları ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu
Ankara.
ANKARA Bakan Yerlikaya, Bilkent Şehir Hastanesi'nde yaralıları ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu
ANKARA Bakan Yerlikaya, Bilkent Şehir Hastanesi'nde yaralıları ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu
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