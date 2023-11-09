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ANKARA: Bakan Yerlikaya 32 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonunda 210 şüpheli gözaltında

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Ankara merkezli 32 ilde düzenlenen NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında örgüt liderliğini yabancı uyruklu Jamukhan Ulus'un yaptığı zehir taciri ile birlikte 210 şüpheli şahıs yakalandıANKARA DHA.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Ankara merkezli 32 ilde düzenlenen NARKOGÜÇ Operasyonları kapsamında örgüt liderliğini yabancı uyruklu Jamukhan Ulus'un yaptığı zehir taciri ile birlikte 210 şüpheli şahıs yakalandı

ANKARA DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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