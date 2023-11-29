ANKARA-Bakan Yerlikaya; 15 ilde düzenlenen 'Sibergöz-9' operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahıs yakalandı.
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Bakan Yerlikaya: Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde düzenlenen 'Sibergöz-9' operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahıs yakalandı.
Bakan Yerlikaya: Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde düzenlenen 'Sibergöz-9' operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahıs yakalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel