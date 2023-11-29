Üye Girişi
Haberler

ANKARA-Bakan Yerlikaya; 15 ilde düzenlenen 'Sibergöz-9' operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahıs yakalandı.

Son Güncelleme:
Abone Ol

Bakan Yerlikaya: Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde düzenlenen 'Sibergöz-9' operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahıs yakalandı.

Bakan Yerlikaya: Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde düzenlenen 'Sibergöz-9' operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahıs yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolandırıcılık Suç Operasyon Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title