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Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Projesi Kapanış Konferansı Düzenlendi

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Ankara'da düzenlenen Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi'nin kapanış konferansında, Bakan Tunç önemli açıklamalarda bulundu. Projenin katkıları ve Türkiye'deki uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının geliştirilmesi konularını ele alan Bakan, alternatif yolların önemini vurguladı.

ANKARA Bakan Tunç, Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi'nin kapanış konferansında konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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