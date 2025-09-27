74,5 Milyon Ton Atık Kurtarıldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "'Sıfır Atık Proje'miz ile 74,5 milyon ton atığı çöpe atmadık. 1,7 trilyon litre su, 227 milyar kilovat enerji, 55 milyar litre petrol tasarrufu sağladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi', 8'inci yılına girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Sıfır Atık'ın 8'inci yılı için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Atmadık, dönüştürdük, bir dünya kazandık. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerindeki 'Sıfır Atık Proje'miz ile 74,5 milyon ton atığı çöpe atmadık. 1,7 trilyon litre su, 227 milyar kilovat enerji, 55 milyar litre petrol tasarrufu sağladık. Biz 8 yılda hiç durmadık; 'Sıfır Atık Mavi' ile su kaynaklarımızı korurken Depozito Yönetim Sistemi'ni 7 bölgeye yaydık. Sen de alışkanlıklarını geride bırak, 8'inci yılında 8 milyar insan için sıfırdan başla" dedi.

Haber: ANKARA,