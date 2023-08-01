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ANKARA Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Hükümetimiz bu zor dönemde emekçilerimizi, çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyonun tahribatına karşı korumak için bütçeyi zorlayarak gerekli adımları atmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Hükümetimiz bu zor dönemde emekçilerimizi, çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyonun tahribatına karşı korumak için bütçeyi zorlayarak gerekli adımları atmıştır.

ANKARA /DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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