Üye Girişi
Haberler

Güler: Çözüm Süreçlerine Zarar Veren Beyhude Çabalar

Güler: Çözüm Süreçlerine Zarar Veren Beyhude Çabalar
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da Bakan Güler, adada sağlanan güvenlik ortamının korunması gerektiğini vurguladı. Çözümsüzlüğe hizmet eden çabaların bu duruma zarar verebileceğini belirten Bakan, tarafların birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Güvenliğin sağlanmasının, bölgedeki istikrar açısından kritik öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.

ANKARA Bakan Güler çözümsüzlüğe hizmet eden bu beyhude çabalar adada sağlanan güvenlik ortamına zarar vermektedir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Politika Güncel Ankara

Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

 İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak

Siber saldırılar sonrası Hizbullah liderinden ilk açıklama

 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!

İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı

Çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılyıldız Benfica maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kızılyıldız Benfica golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Galatasaray Slavia Prag Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı ne oldu, Galatasaray turu geçti mi? Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi gol izle (Kızılyıldız – Benfica)! Trabzonspor Kayserispor maçı CANLI izle! (HD) Trabzonspor Kayserispor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? SMA akraba evliliğinden mi oluyor? SMA neden olur? Akraba evliliği yasaklanacak mı? Tabii Spor canlı izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) Tabii Spor donmadan, HD canlı yayın linki Feyenoord Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda? Feyenoord B. Leverkusen maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? İdam gelecek mi? Yeni Anayasa'da idam olacak mı? Kızılyıldız Benfica maçı CANLI izle! (HD) Kızılyıldız Benfica Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kerem Aktürkoğlu CANLI izle (Şampiyonlar Ligi 19 Eylül Perşembe)
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });