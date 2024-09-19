Güler: Çözüm Süreçlerine Zarar Veren Beyhude Çabalar
Ankara'da Bakan Güler, adada sağlanan güvenlik ortamının korunması gerektiğini vurguladı. Çözümsüzlüğe hizmet eden çabaların bu duruma zarar verebileceğini belirten Bakan, tarafların birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Güvenliğin sağlanmasının, bölgedeki istikrar açısından kritik öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.
ANKARA Bakan Güler çözümsüzlüğe hizmet eden bu beyhude çabalar adada sağlanan güvenlik ortamına zarar vermektedir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel