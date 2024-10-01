Bakan Göktaş, Dijital Bağımlılık Konusunda Aile Çalıştayı Düzenledi
ANKARA Bakan Göktaş, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı'nda konuştu. Çalıştayda dijital bağımlılığın etkileri ve ailelerin bu konuda alabileceği önlemler ele alındı. Bakan, toplumun bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı.
ANKARA Bakan Göktaş, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı'nda konuştu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel