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ANKARA Bakan Ersoy: Bu alçak saldırıyı lanetliyorum

ANKARA Bakan Ersoy: Bu alçak saldırıyı lanetliyorum
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısına ilişkin, "Türkiye'mizin istikrarına ve huzuruna karşı yapılan bu alçak saldırıyı lanetliyorum" dedi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısına ilişkin, " Türkiye'mizin istikrarına ve huzuruna karşı yapılan bu alçak saldırıyı lanetliyorum" dedi.

Bakan Ersoy, Macaristan Milli Günü dolayısıyla CSO Ada Ankara'da düzenlenen programa katıldı. Bakan Ersoy, bugün ülkede hain bir terör saldırısı yaşandığını hatırlatarak, "TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Bu hain terör saldırısında yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Türkiye'mizin istikrarına ve huzuruna karşı yapılan bu alçak saldırıyı lanetliyorum" diye konuştu.

Bakanlık olarak Macaristan'da 100'e yakın etkinlik düzenlediklerini belirten Bakan Ersoy, "Aynı şekilde, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere, ülkemizin çeşitli şehirlerinde, Macaristan'ın zengin kültürünü tanıtan birbirinden güzel etkinliklere halkımızın büyük ilgi gösterdiğine de memnuniyetle şahit oluyoruz. Her fırsatta vurguladığımız gibi, Türk- Macar dostluğunu kültür ve sanatla daha ileri taşımak için her türlü çabanın içinde olmaya hazırız. Bugün de iki ülkenin ortak tarihinin doğasına adanmış, Macar Operası ile Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestramızın, Türk ve Macar solistler ile birlikte sahne alacağı bu özel 'Macar Bestecileri Konserinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber- Kamera: Aybala MELEK- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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