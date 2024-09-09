Bakan Bayraktar, Cezeri Yeşil Teknoloji Lisesi Açılış Töreninde Konuştu
Ankara'da düzenlenen Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılış töreninde Bakan Bayraktar, eğitimin geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Bayraktar, yeşil teknoloji alanında yetenekli bireylerin yetiştirilmesinin önemine vurgu yaparak, okulun bu amaca katkı sunacağını belirtti.
ANKARA Bakan Bayraktar, Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Açılış Töreni'nde konuştu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel