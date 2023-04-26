ANKARA Bakan Akar' dan Rusya dönüşü 'Dörtlü Toplantı' değerlendirmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Rusya-Suriye ve İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında gerçekleşen "dörtlü toplantı'ya ilişkin, 'Bir an önce terör belasından kurtulmak, ülkemizin, sınırlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgeye bir an önce...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Rusya-Suriye ve İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında gerçekleşen "dörtlü toplantı'ya ilişkin, 'Bir an önce terör belasından kurtulmak, ülkemizin, sınırlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgeye bir an önce barış, istikrar ve huzurun gelmesi için gayret gösteriyoruz. Bu konuda mesafe almak için elimizden gelen çabayı gösterecek, çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.Bakan Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Reza Aştiyani ve Rusya, İran ve Suriye istihbarat başkanları ile "dörtlü toplantı'da bir araya geldi.Akar toplantının ardından başkent Moskova'dan ayrılmadan önce Vnukova Havalimanı'nda, toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Akar, "Ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde evlerine, topraklarına dönmelerini sağlamayı amaçladığımızı paylaştık" dedi

ANKARA/DHA