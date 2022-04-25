ANKARA-BAKAN AKAR BERABERİNDEKİ KOMUTANLARLA IRAK SINIRININ SIFIR NOKTASINDA İFTAR YAPTI - Haberler

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ANKARA-BAKAN AKAR BERABERİNDEKİ KOMUTANLARLA IRAK SINIRININ SIFIR NOKTASINDA İFTAR YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile 2 bin 300 rakımlı Geyiktepe'ye giderek Mehmetçik ile iftarda bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile 2 bin 300 rakımlı Geyiktepe'ye giderek Mehmetçik ile iftarda bir araya geldi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Genelkurmay Başkanı, musa avsever, Mehmetçik, Milli, Güncel, Haberler

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