ANKARA-BAKAN AKAR BERABERİNDEKİ KOMUTANLARLA IRAK SINIRININ SIFIR NOKTASINDA İFTAR YAPTI

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile 2 bin 300 rakımlı Geyiktepe'ye giderek Mehmetçik ile iftarda bir araya geldi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel