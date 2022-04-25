ANKARA-BAKAN AKAR BERABERİNDEKİ KOMUTANLARLA IRAK SINIRININ SIFIR NOKTASINDA İFTAR YAPTI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile 2 bin 300 rakımlı Geyiktepe'ye giderek Mehmetçik ile iftarda bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile 2 bin 300 rakımlı Geyiktepe'ye giderek Mehmetçik ile iftarda bir araya geldi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel