Ankara Aydıncık Kültür ve Dayanışma Derneğinden Beypazarı'na ziyaret

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara Aydıncık Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu ve üyeleri, Beypazarı ilçesine gezi düzenledi.

Dernek başkanı Elvan Bakır, bu yılki kültür gezilerini Beypazarı ilçesinden başlattıklarını, bundan böyle üyeleriyle yurdun güzel köşelerine gezilerde bulunacaklarını söyledi.

Belediyeden rehber aldıklarını belirten Bakır, "Rehber sayesinde ilçenin güzelliklerini görme ve öğrenme fırsatı bulduk. Bu anlamda Belediye Kültür Müdürü Zafer Poyraz'a, turist rehberi Bülent Erdemli Beye teşekkür ederiz." dedi.

Bakır, Beypazarı ilçesini çeşitli yönleriyle tanıma ve gezme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Belediye Kültür Müdürü Zafer Poyraz ise Ramazan Bayramı boyunca ilçede turist yoğunluğu yaşandığını söyledi.