Ankara Altındağ'da Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor
Ankara'nın Altındağ ilçesinde Sincap Sokak'ta atık deposu olarak kullanılan 2 katlı bir binada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangına müdahale ediyor.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Zübeyde Hanım Mahallesi Sincap Sokak'ta atık deposu olarak kullanılan binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel