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AK Parti Savunma Sanayi Teklifini Erteledi

AK Parti Savunma Sanayi Teklifini Erteledi
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, savunma sanayi ile ilgili sunulan teklifin daha detaylı incelenmesi amacıyla sürecin ertelendiğini duyurdu. Güler, teklifin önemine vurgu yaparak, yapılan çalışmaların titizlikle ele alınacağını belirtti. Bu ertelemenin, sektördeki gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda daha kapsamlı bir değerlendirme yapılmasına olanak sağlayacağı ifade edildi.

ANKARA AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Savunma sanayi ile ilgili teklifimizin daha detaylı incelenmesi için erteliyoruz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Abdullah Güler AK Parti Politika Ekonomi Güncel

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