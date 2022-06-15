Ankara Adliyesinde Kuran Kursu Açılmasına Hkp'den Suç Duyurusu: "Laiklik İlkesine Aykırı" Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP), Ankara adliyesinde Kuran Kursu açılmasının Anayasa’nın laiklik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. Halkın Kurtuluş Partisi'nin (HKP), Ankara adliyesinde Kuran Kursu açılmasının Anayasa'nın laiklik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. Konuyla ilgili açıklama HKP'nin Twitter hesabından bugün yapıldı. Ankara Adliyesi İdari İşler Sorumluları tarafından Adliye binasının içine Kuran Kursu açılması ve bunun SMS yoluyla hakimlere, savcılara ve adliye personeline iletilmesi üzerine HKP avukatları suç duyurusunda bulunmuştu. Mesajda, "Ortaçağcı Faşist Din Devleti özlemcisi AKP'giller'in Ankara Adliyesi içinde Kur'an Kursu açmasını yargıya taşıdık" denildi. ANKA / Güncel Halkın Kurtuluş Partisi Kuran-ı Kerim Ankara Güncel Haberler

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