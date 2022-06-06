Ankara Adliyesi Türk Halk Müziği Topluluğundan "Baharın Sesi" konseri - Haberler

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Ankara Adliyesi Türk Halk Müziği Topluluğundan "Baharın Sesi" konseri

AA - Emir Sultan Demirci - Güncel
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Ankara Adliyesinde görevli hakim, savcı ve memurlardan oluşan Türk Halk Müziği Topluluğu konser verdi.

Ankara Adliyesinde görevli hakim, savcı ve memurlardan oluşan Türk Halk Müziği Topluluğu konser verdi.

Adliyenin konferans salonundaki "Baharın Sesi" konserini, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Çiftci, başsavcıvekilleri, hakim ve savcılar ile çok sayıda adliye çalışanı izledi.

Ankara Adliyesi Sosyal İşler Müdürlüğünün öncülüğünde oluşturulan koro, şef Abdullah Gündüz yönetiminde yaklaşık 2,5 saat süren etkinlikte 22 eser seslendirdi.

İki bölümden oluşan konserde koronun yanı sıra solo parçalar da dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Konserde dinleyiciler de zaman zaman şarkılara eşlik etti.

AA / Emir Sultan Demirci - Güncel

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