Ankara Adliyesi'ndeki camide Yaz Kur'an Kursu düzenlenecek - Haberler

Ankara Adliyesi'ndeki camide Yaz Kur'an Kursu düzenlenecek
AA - Cemil Murat Budak - Güncel
Altındağ Müftülüğünce, Ankara Adliyesi'ndeki camide personel ve çocuklarına yönelik Yaz Kur'an Kursu düzenlenecek.
Altındağ Müftülüğünce, Ankara Adliyesi'ndeki camide personel ve çocuklarına yönelik Yaz Kur'an Kursu düzenlenecek.
Diyanet İşleri Başkanlığının kurs faaliyetleri kapsamındaki program 27 Haziran'da başlayacak ve isteğe bağlı olacak.
Kursta, "Kur'an Elifbası, Sureler ve Dini Bilgiler" eğitimi verilecek.
Kursa katılmak isteyenler, 15 Haziran'a kadar Adliye Camisi'ndeki müftülük görevlisine başvuruda bulunabilecek.
AA / Cemil Murat Budak - Güncel