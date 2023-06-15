Ankara-Adapazarı yolunda kuş cennetine özel tünel çalışmaları devam ediyor

Ankara'yı Ayaş-Beypazarı ve Nallıhan üzerinden Adapazarı'na bağlayacak kara yolunun D140 kontra kesiminde kuş cennetine gösterilen hassasiyet nedeniyle yapılan 2 tünelde çalışmalar devam ediyor. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü koordinesinde, Karayolları 43. Şube Şefliği gözetim ve denetiminde sürdürülen çalışmalar kapsamında, kara yolu güzergahında bulunan ve 200 tür kuşa ev sahipliği yapan kuş cennetinde kuşların olumsuz etkilenmemesi için bu alanda 2 tünel inşa ediliyor.

Ankara'yı Ayaş- Beypazarı ve Nallıhan üzerinden Adapazarı'na bağlayacak kara yolunun D140 kontra kesiminde kuş cennetine gösterilen hassasiyet nedeniyle yapılan 2 tünelde çalışmalar devam ediyor.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü koordinesinde, Karayolları 43. Şube Şefliği gözetim ve denetiminde sürdürülen çalışmalar kapsamında, kara yolu güzergahında bulunan ve 200 tür kuşa ev sahipliği yapan kuş cennetinde kuşların olumsuz etkilenmemesi için bu alanda 2 tünel inşa ediliyor.

Çalışmaların sürdüğü alanda, her biri 1270 metrelik 2 tünelin ucunda Nallıhan yönüne Aladağ çayı üzerine 260'ar metrelik 2 köprüden biri tamamlandı.

Proje kapsamında, Davutoğlu Mahallesi yakınındaki kuş cennetinden itibaren Nallıhan istikametine Eğmür Mahallesi kavşağına kadar 6 kilometre bölünmüş yolun yakında ulaşıma açılacağı, eski köprünün seyir terası olarak düzenleneceği öğrenildi.