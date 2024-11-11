ANKARA Adalet Bakanı Tunç, Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezi Platformu Merkezi tarafından düzenlenen sempozyumda konuştu
ANKARA Adalet Bakanı Tunç, Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezi Platformu Merkezi tarafından düzenlenen sempozyumda konuştu.
ANKARA Adalet Bakanı Tunç, Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezi Platformu Merkezi tarafından düzenlenen sempozyumda konuştu
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Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan yeni bir soruşturma açıldı.