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ANKARA'da 9 kişinin öldüğü otobüs enkazı kaldırılıyor

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ANKARA 9 kişinin öldüğü 26 kişinin yaralandığı otobüs enkazı kaldırılıyor.

ANKARA 9 kişinin öldüğü 26 kişinin yaralandığı otobüs enkazı kaldırılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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