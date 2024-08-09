ANKARA'da 9 kişinin öldüğü otobüs enkazı kaldırılıyor
ANKARA 9 kişinin öldüğü 26 kişinin yaralandığı otobüs enkazı kaldırılıyor.
ANKARA 9 kişinin öldüğü 26 kişinin yaralandığı otobüs enkazı kaldırılıyor
ANKARA 9 kişinin öldüğü 26 kişinin yaralandığı otobüs enkazı kaldırılıyor
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