ANKARA 38 İLDE "MİRAS" OPERASYONU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ANKARA 38 İLDE "MİRAS" OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı: Kaçak kazılarla buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik 38 ilde 'Miras' operasyonu yapıldı.

İçişleri Bakanlığı : Kaçak kazılarla buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik 38 ilde 'Miras' operasyonu yapıldı. Kurye konumundaki TIR şoförü, bin 736 adet tarihi eseri Avusturya üzerinden İngiltere'deki bir müzayede evine kargo yoluyla göndermek isterken yakalandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanlığı Avusturya England Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title