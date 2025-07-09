Ankara, '2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti' ilan edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ortak turizm rotaları oluşturulması, vize kolaylıkları, kültürel mirasın birlikte tanıtılması gibi adımlar, yalnızca ülkelerimizi değil, tüm Türk dünyasını daha görünür ve cazip hale getirecektir." dedi.

"Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Turizm Bakanları Toplantısı"nın 10'uncusu Ankara'da bir otelde yapıldı. Toplantıya Bakan Ersoy'un yanı sıra, TDT'ye üye ve gözlemci ülkelerin delegasyon başkanları ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu da katıldı.

Ersoy, açılış konuşmasında, toplantının ülkeler arasındaki kadim kardeşlik bağlarını daha da güçlendireceğine yürekten inandığını söyledi.

Ortak dil, tarih, kültür ve medeniyet anlayışı etrafında şekillenen Türk dünyasının bölgesel ve küresel ölçekte daha görünür ve bütüncül yapıya dönüştüğünü belirten Ersoy, "Türk Devletleri Teşkilatı, bu dönüşümün kurumsal omurgasını oluştururken, bizlere ortak potansiyelimizi değerlendirmek ve işbirliği için çok kıymetli fırsatlar sunmaktadır." diye konuştu.

Ersoy, Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerle turizm alanındaki ilişkilerinin somut verilerle de güçlendiğinin altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"2025 yılı ilk 5 aylık periyotta Azerbaycan'dan 317 bin, Kazakistan'dan 203 bin, Kırgızistan'dan 79 bin, Özbekistan'dan 215 bin, Macaristan'dan 58 bin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 106 bin, Türkmenistan'dan ise 70 bin ziyaretçiyi ülkemizde ağırladık. Bu vesileyle Türkiye'ye gösterdikleri yoğun ilgi için tüm kardeş halklara ve siz değerli meslektaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum."

"Tarihimize ışık tutan kalıntıları gün yüzüne çıkarıyoruz"

Bakanlık tarafından ziyaretçi deneyimini zenginleştirmek amacıyla kültürel miras alanlarında yürütülen çeşitli projeleri de paylaşan Ersoy, gece müzeciliği uygulamasının başlatıldığını anımsattı.

Bakan Ersoy, 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında Ayasofya Camisi, Galata Kulesi, Efes Antik Kenti, Nemrut ve Zeugma Mozaik Müzesi gibi 27 noktada akşam saatlerinde özel ışıklandırmalar eşliğinde ziyaret imkanı sunulacağını bildirdi.

Ersoy, Ayasofya ve Efes'te hayata geçirilen projelere benzer şekilde gençlere tarihi dijital içeriklerle anlatmak amacıyla dijital deneyim müzeleri kurduklarını anlattı.

Ersoy, "Geleceğe Miras" projesiyle kültürel mirasa sahip çıkmak ve bunu gelecek nesillere aktarmak adına önemli adım attıklarını belirterek, bu sayede hem bilimsel verimliliğin arttığını hem de yerel kalkınmaya katkı sağlanarak kültür turizminin desteklendiğini söyledi.

Türkiye, turist sayısında dünyada 4. sırada yer aldı

Ersoy, arkeolojik kazıların tüm yıla yayıldığını, bu sayede bilimsel verimliliğin arttığını ve yerel kalkınmaya katkı sağlandığını dile getirdi. Gordion'da 47'nci Tümülüs'ün gün yüzüne çıkarıldığını anımsatan Ersoy, bu keşfin, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan alanın Ankara'nın tanıtımında önemli rol oynadığını vurguladı.

Türkiye'nin tarihi mirasını ve kültürel zenginliğini etkili şekilde koruyup tanıtmanın sonuçlarının uluslararası alanda da görüldüğünü ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün yayımladığı Mayıs 2025 Dünya Turizm Barometresi'ne göre Türkiye, 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle dünyada en çok turist ağırlayan 4. ülke oldu. Bu başarıyı Türk Devletleri Teşkilatının siz değerli temsilcileriyle burada paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bir önceki yıla göre bir basamak yükselerek 5. sıradan 4. sıraya çıkan Türkiye, bu alandaki istikrarlı yükselişini sürdürmüştür. 2024 yılı toplam ziyaretçi sayımız ise 62,3 milyona ulaşmıştır."

"Ankara'yı '2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti' olarak ilan etmek istiyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türk Devletleri Teşkilatının üye ülkeleriyle, gözlemci ülke ve kuruluşlarıyla son dönemde farklı alanlarda artan işbirliğinin, turizm alanında da somut sonuçlar vermeye başladığını söyledi.

"Ortak turizm rotaları oluşturulması, vize kolaylıkları, kültürel mirasın birlikte tanıtılması gibi adımlar, yalnızca ülkelerimizi değil, tüm Türk dünyasını daha görünür ve cazip hale getirecektir." diyen Ersoy, toplantıya ev sahipliği yapan başkent Ankara'nın tarihi ve kültürel zenginliğine dikkati çekti.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet dönemine uzanan köklü geçmişiyle Ankara'nın önemli medeniyet merkezi olduğuna işaret eden Ersoy, kentin kültürel diplomasi açısından da öne çıktığını vurguladı.

Bakan Ersoy, Türk dünyasının ortak değerlerini yansıtan etkinliklere ev sahipliği yapan Ankara'nın, tematik müzeleri, geleneksel ve modern sanatın iç içe geçtiği yapısı ve CSO Ada Ankara gibi kültür merkezleriyle kültür turizmi açısından keşfedilmeye değer bir şehir olduğunu ifade etti.

Ersoy, "Bu bakımdan Ankara'yı Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde 2026 yılı 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' olarak ilan etmek istediğimizi de memnuniyetle ifade etmek isterim." dedi.

Toplantıda geleceğe dönük işbirliği vizyonlarını da şekillendirme fırsatı yakalayacaklarını bildiren Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Turizm tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi, dijital tanıtım mecralarında koordinasyon sağlanması, kültür turizmine odaklanan projelerin desteklenmesi gibi pek çok alanda yeni adımlar atabileceğimize inanıyorum. Türkiye olarak bu işbirliğinin her aşamasında aktif rol üstlenmeye ve üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim."

"Türkiye, turizm konusunda dünya lideri konumunda"

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev de Türkiye'nin turizm konusunda dünya lideri konumunda bulunduğunu söyledi.

Ömüraliyev, 2024'te Türkiye'nin 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak dünyada en çok ziyaret edilen dördüncü ülke haline geldiğini belirtti.

Türkiye'nin turizm gündeminde Türk Devletleri Teşkilatına sürekli destek vermesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Ömüraliyev, 2014'te Bodrum'da gerçekleştirilen zirveden bu yana TDT'nin tarihi, kültürel ve coğrafi zenginlikleri ortak güce dönüştürmek için büyük çaba harcadığını kaydetti.

Ömüraliyev, üye ülkelerin yüzyıllar öncesine uzanan ortak soy, gelenekler, diller ve aynı zamanda İpek Yolu'nun mirasıyla şekillenen ortak mirasla birleştiğini aktardı.

"Bu kadim rota, bir ticaret ağından çok daha fazlasıydı. Doğu ile Batı'yı karmaşık işbirliği ağıyla birbirine bağlayan, fikir, bilgi ve kültür alışverişi kanalıydı." diyen Ömüraliyev, bu bağlantı ruhunun bugün TDT tarafından yürütülen stratejik ve vizyoner girişimlerde de yaşadığını dile getirdi.

Ömüraliyev, İpek Yolu, Türk Kayak Merkezleri Birliği, Türk Müze Kartı ve Türk Dünyası Başkenti Girişimi gibi projelerin sadece kültürel farkındalığı teşvik etmekle kalmadığını, aynı zamanda birliği güçlendirdiğini, ortaklıkları desteklediğini ve kolektif kimliği küresel sahnede yükselttiğine dikkati çekti.

"Ortak projelere ve koordinasyon süreçlerine destek vermeye hazırız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kapanış konuşmasında, toplantıda hem içerik hem de işbirliği perspektifi açısından önemli çıktılar elde edildiğini söyledi.

Kültürel yakınlığın ekonomik işbirlikleriyle taçlandırılarak daha bütüncül kalkınma modeli oluşturulabileceğini belirten Ersoy, "Bu doğrultuda Türkiye olarak her türlü bilgi ve deneyim paylaşımına, ortak projelere ve koordinasyon süreçlerine destek vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim." dedi.

Ersoy, "Ankara'nın 2026 yılı için 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' olarak ilan edilmesi yönündeki teklifimizi sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duydum. Bu ünvanın Ankara'nın kültürel diplomasi alanındaki gücünü artıracağına ve Türk dünyasında kültür turizmine yeni ivme kazandıracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantı, Ankara'nın Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edilmesiyle son buldu.