Ankara 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Açıklandı

Ankara'da yapılan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı. Recep Tayyip Erdoğan %47,31 oy oranıyla birinci oldu. Kemal Kılıçdaroğlu %46 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Diğer adaylar Sinan Oğan ve Muharrem İnce ise daha düşük oy oranlarıyla seçimi tamamladı. Detaylı seçim sonuçları haberler.com'da.

Aylardır süren seçim maratonunda sona gelindi. Adaylar seçim çalışmalarını tamamlayıp sonuçları beklemeye geçerken vatandaşlar da ekranları başında seçim sonuçlarını takip etmeye başladı. Ankara sakinleri de kendi oy bölgelerinde kimin kazandığını araştırdı. Peki, 2023 CB seçimi Ankara hangi parti kazandı, 1. oldu? Ankara 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Ankara Cumhur İttifakı, Millet İttifakı oy oranları, oy dağılımı ne? Ankara seçimi kim kazandı?

ANKARA 14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarına göre alınan oy oranları;

Recep Tayyip Erdoğan %47,31

Kemal Kılıçdaroğlu %46

Sinan Oğan %6,39

Muharrem İnce %0,3

28 Mayıs seçim sonuçlarını görmek için buraya tıklayınız.

ANKARA 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ SEÇİMİ KİM KAZANDI?